الاتحاد الليبي للقوة البدنية يعيد ترتيب لجانه

من اجتماع سابق لمجلس إدارة اتحاد القوة البدنية (أرشيفية: الإنترنت)

عقد الاتحاد الليبي للقوة البدنية اجتماعه العادي الأول لعام 2019، بمقر اجتماعات مركز بنغازي الطبي بمدينة بنغازي بحضور أعضاء المكتب التنفيذي، ورئيس لجنة التحكيم العليا، والحكم الدولي المشارك في بطولة العالم بالسويد 2019.

وتم خلال الاجتماع مناقشة العديد من البنود، وتكليف لجنة إعلامية للاتحاد مكونة من الإعلاميين صلاح نجم ومحمد الولوال ومحمد الفرجاني.

كما تم تكليف مصباح القطعاني، بمهمة مدير العلاقات الخارجية، والإدارة طبية لمرافقة البعثات الخارجية للمنتخب الوطني.

وجدد مجلس الاتحاد، الثقة في الحكم طارق الصقر كرئيس للجنة العليا للحكام، والمدرب الدولي طارق مخلوف كمدرب عام للمنتخب الوطني، وإعطائه كافة الصلاحيات في اختيار الإدارة الفنية.

وناقش أعضاء الاتحاد، المشاركة الليبية في بطولة العالم 2019 بالسويد وما اعتراها من عراقيل، والتحكيم وتعديلاته، وإقامة دورات لحكام جدد وتأهيلهم للمشاركة في البطولات المحلية، والاستعداد للمشاركة في البطولة الأفريقية بجنوب أفريقيا المقررة في الفترة من 3 إلى 6 أكتوبر القادم.

وطرح الاجتماع، الميزانية الحالية للاتحاد العام والمصروفات السابقة، وتحديد موسم البطولات المحلية لعام 2020 على أن تكون بطولة المناطق في شهر يناير القادم، وبطولة ليبيا في شهر فبراير، وإعادة تشكيل الاتحادات الفرعية

