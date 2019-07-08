تكليف لجنة لرئاسة عمومية نادي الجزيرة

قرر مكتب الشباب والرياضة ببلدية زوارة الكبرى، تكليف لجنة لرئاسية الجمعية العمومية لنادي الجزيرة.
وجاء القرار لتتكون اللجنة الإدارية، من، فتحي أبوزيد خرتول «رئيسًا» وعضوية، ساسي سليم عبدالرحيم وربيع الهادي دهان ووليد عمران قري وحكيم محمد جرافة.
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