الظهرة يستعد لانطلاق الدورة الشطرنجية الرابعة

جانب من منافسات الشطرنج بمشاركة ليبية (إنترنت)

أكد عضو مجلس إدارة نادي الظهرة فوزي البركي أن الدورة التدريبية الرابعة للشطرنج ستنطلق السبت المقبل الموافق الثالث عشر من يوليو الجاري بقاعة الشطرنج بالنادي.

وأضاف البركي أن المشاركين الذكور من 6 إلى 12 عامًا سيوزعون على ثلاث مجموعات، المجموعة الأولى الجيدون، والثانية للذين يجيدون تحريك القطع، والثالثة للذين لا يجيدون تحريك القطع، بالإضافة إلى مجموعة الفتيات فوق 12عامًا.

يذكر أن الدورة ستتواصل لثلاثة أشهر، ويتولى الإشراف عليها مدربون معتمدون كانت لهم بصمة من خلال الدورات السابقة في بروز العديد من المواهب الواعدة.