ليبيا بلا رصيد والمغرب تتوج بعربية ألعاب القوى

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 08 يوليو 2019, 01:35 مساء
المغرب تتوج ببطولة العرب لناشئي ألعاب القوي (إنترنت)

توجت المغرب ببطولة العرب لناشئي ألعاب القوى التي اختتمت أمس بتونس، والتي شهدت مشاركة 350 ناشئًا من 13 بلدًا عربيًا كان من بينهم ليبيا.

وتوجت المغرب بكأس البطولة برصيد 10 ذهبيات و8 فضيات و5 برونزيات، وجاءت مصر ثانيًا بـ9 ذهبيهات و4 فضيات و4 برونزيات، وثالثًا الجزائر 8 ذهبيات و8 فضيات و8 برونزيات، ورابعًا تونس 4 ذهبيات و9 فضيات و8 برونزيات، وخامسًا لبنان 3 ذهبيات و2 فضية و2 برونزية.

وجاء سادسًا السعودية 3 ذهبيات و1 فضية و1 برونزية، وسابعًا العراق 2 ذهبية و1 برونزية، وثامنًا قطر 1 ذهبية و2 فضية و4 برونزيات، وتاسعًا عمان 4 فضيات و2 برونزية، وعاشرًا الكويت 1 فضية و2 برونزية، والحادي عشر اليمن 1 برونزية، والثاني عشر ليبيا والصومال دون أي ميداليات.

يذكر أن ليبيا شاركت في الحدث العربي بأربعة رياضيين محمد بن سعود في سباقي الـ100 / 200م وأحمد حبارات وعبدالكريم البخاري في الوثب الثلاثي وعبدالسلام قشوط في الوثب الطويل بجانب المدرب خالد الفقي.

المغرب تتوج ببطولة العرب لناشئي ألعاب القوي (إنترنت)
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