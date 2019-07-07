الشلماني يختار مواجهة الاتهامات بتصريحات إعلامية

كشف عبد الحكيم الشلماني، رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم، عن الأسباب التي دفعت الاتحاد إلى إلغاء مسابقة الدوري الممتاز موسم 2018/ 2019 .

وقال الشلماني، في تصريحات نشرها المركز الإعلامي للاتحاد عبر فيديو على «فيسبوك»: «لجنة تقييم الموقف، أوصت بإلغاء مسابقة الدوري حتى يتسنى للأندية تقييد لاعبيها بالمنظومة الالكترونية للاتحاد الدولي «الفيفا» في موعده المحدد، وللعلم، فاتحاد الكرة مثله مثل الأندية، تأثر سلبًا بإلغاء المسابقة، لكن وجدنا أن الموقف الأمني لا يحتمل أي مراهنات».

وحول مسابقة دوري الدرجة الأولى، قال الشلماني: «الاتحاد قرر منح فرصة لدوري الدرجة الأولى لموعد أقصاه الأول من أغسطس المقبل، لحسم مصير البطولة سواء بالاستكمال أو الإلغاء».

وبخصوص ما يشاع عن محاولات البعض لإثنائه عن إدارة الاتحاد، قال الشلماني: «الجمعية العمومية للاتحاد تملك الحق الكامل سواء بتجديد الثقة في مجلسنا، أو سحبها، فنحن نبذل كل ما في وسعنا للقيام بواجباتنا التي جئنا من أجلها».

ولم يتحفظ الشلماني عندما فتح موضوع اختيار الاتحاد العربي لفريق الأهلي بنغازي ليمثل الكرة الليبية في بطولته المقبلة، وقال: «اتحاد الكرة تلقى خطابًا من الاتحاد العربي يفيد باختيار الأهلي بنغازي، ونحن وافقنا، لكن طالبناه بالموافقة على مشاركة أكثر من فريق ليبي في بطولته، كما أننا طالبنا أمانة الاتحاد العربي بتطبيق المعايير المتبعة لاختيار الفرق المشاركة، وجاء الرد بأن لوائح الاتحاد العربي تنص على اختيار الفرق التي يراها الاتحاد مناسبة للمشاركة، وهو ماتم الاتفاق عليه باختيار الأهلي بنغازي».





