الدامجة يقترح وديات ويفتح باب المنتخب الليبي باستمرار

الدامجة في الإطار الأيمن ومباراة للمنتخب أمام جنوب أفريقيا (أرشيفية : الإنترنت)

أكدت مصادر داخل لجنة المنتخبات بأن المنتخب الوطني الأول لكرة القدم سيسافر الثلاثاء إلى تونس للتجمع هناك قبل السفر إلى مدينة سلا المغربية لإقامة معسكر خارجي لمدة أسبوعين استعدادا لمباراة تونس في تصفيات أفريقيا للمحليين (الشان).

وسيتخلل المعسكر مباريات ودية مع فرق مغربية، بينما قال المدرب الوطني جلال الدامجة إن الهدف من المعسكر خلق التجانس بين اللاعبين المختارين والتركيز على عامل اللياقة البدنية في ظل إلغاء الدوري الليبي.

وأضاف أنه طلب من لجنة المنتخبات إقامة مباراتين وديتين مع منتخبات في أيام الفيفا، كما أكد على أن باب المنتخب مفتوح للجميع ولا يقتصر على أحد.