كاجمان يبحث دعم الهيئة العامة للشباب والرياضة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 07 يوليو 2019, 03:35 مساء
كاجمان يبحث دعم الرياضة مع القنطري (صفحة إدارة التواصل بمجلس الوزراء)

بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق عبدالسلام كاجمان، خلال لقائه مع رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة بشير القنطري، ووكيل وزارة المالية أبوبكر جفال، دعم الهيئة العامة للشباب والرياضة وفق الخطة التي وضعتها الهيئة، بالتواصل مع البلديات في مختلف أنحاء البلاد، في ظل الأوضاع الأمنية التي تشهدها البلاد.

وتناول اللقاء، الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، بحضور رئيس هيئة المشروعات بالهيئة، إعادة النظر في تنفيذ بعض المشاريع المتوقفة في القطاع الرياضي كالملاعب والصالات الرياضية، فور استتباب الأوضاع الأمنية، وفقا لما ذكرته صفحة إدارة التواصل بمجلس الوزراء، الأحد.

كما تطرق اللقاء، إلى دعم الأندية الرياضية، وتذليل صرف الحسابات المودعة للهيئة، للاستفادة منها في دعم الهيئة العامة للشباب والرياضة وتنفيذ برامجها التنموية.

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