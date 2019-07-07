بالصور: نجوم صرمان يتوج بكأس ليبيا للقدم المصغرة

نجوم صرمان يتوج بكأس ليبيا لكرة القدم المصغرة (إنترنت)

توج أمس السبت نجوم صرمان بكأس ليبيا لكرة القدم المصغرة بعد فوزه في المباراة النهائية على حساب السد بكعام بركلات الترجيح (5/ 4) بعد انتهاء المباراة في زمنها الرسمي بتعادلهما بثلاثة أهداف لمثلها، وأدار المباراة ثلاثي التحكيم المكون من عبدالرحيم أبوقرين وأسامة البرق ووليد عطية وراقبها عبدالوهاب راشد.

وفي ختام المباراة وبحضور رئيس اتحاد القدم المصغرة حسين الطويلب ورئيس لجنة مسابقاته سالم العماري والمسؤول السابق باتحاد الكرة وخبير اللوائح أحمد اليزيدي، والمدير الفني للمنتخب علي الرياني تسلم نجوم صرمان الكأس والميداليات الذهبية.

يذكر أن نجوم صرمان فاز في الربع نهائي على الانتفاضة (5/ 4) واجتاز أبومليانة في النصف نهائي بأربعة أهداف لهدفين.

يذكر أن مسابقة كأس ليبيا للقدم المصغرة لهذا الموسم أقيمت من ثلاث مراحل وبنظام خروج المغلوب وبمشاركة 48 فريقًا.

نجوم صرمان يتوج بكأس ليبيا لكرة القدم المصغرة (إنترنت)

نجوم صرمان يتوج بكأس ليبيا لكرة القدم المصغرة (إنترنت)

نجوم صرمان يتوج بكأس ليبيا لكرة القدم المصغرة (إنترنت)