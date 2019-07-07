اجتماع الحسم في اتحاد القوى البدنية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأحد 07 يوليو 2019, 03:03 مساء
الاتحاد الليبي للقوة البدنية يعقد اجتماعه العادي الأول (إنترنت)

عقد الاتحاد الليبي للقوة البدنية اجتماعه العادي الأول للعام 2019 وبحسب صفحة الاتحاد العام عبر «فيسبوك» فإن الاجتماع خرج بجملة من القرارات، من بينها إعادة تشكيل الاتحادات الفرعية بالمناطق وتكليف لجنة إعلامية بالاتحاد ضمت صلاح نجم ومحمد الولوال ومحمد رحيل.

كما كلّف مصباح القطعاني مديرًا للعلاقات الخارجية بالاتحاد والحكم طارق صقر برئاسة لجنة الحكام والمدرب طارق مخلوف مدربًا عامًا للمنتخبات الوطنية مع إعطائه صلاحيات اختيار الإدارة الفنية.

وتم الاتفاق أيضًا على الاستعداد للمشاركة في بطولة أفريقيا للقوة البدنية التي تستضيفها جنوب أفريقيا بداية من الثالث من أكتوبر المقبل.

الاتحاد الليبي للقوة البدنية يعقد اجتماعه العادي الأول (إنترنت)
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