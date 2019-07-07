رتاج ووضاح يسجلان الأرقام المطلوبة في تجربة ألعاب القوى

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأحد 07 يوليو 2019, 02:45 مساء
رتاج في تكريم سابق (أرشيفية : الإنترنت)

نجح بطلا ألعاب القوى رتاج السائح ومحمد وضاح في تسجيل الأرقام المطلوبة في التجربة التي أقامها الاتحاد العام أمس السبت بالمدينة الرياضية بطرابلس وبمشاركة ثمانية متسابقين.

رتاج سجلت في رمي القرص 50.42 متر بزيادة 2.5م عن الرقم المطلوب، ووضاح سجل في القرص أيضًا 54.52 متر بزيادة 1.5م على الرقم المطلوب.

وفي تصريح سابق لرئيس اتحاد ألعاب القوى الليبي، محسن السباعي، قال «إن أبواب المنتخب مفتوحة لمن يحقق الأرقام المطلوبة في هذه التجربة والأحق بتمثيل ليبيا في الاستحقاقات الخارجية، ومن بينها دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب خلال شهر أغسطس المقبل».

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