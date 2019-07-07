فنية البوكسينغ تختار 16 لاعبًا لعالمية أنطاليا

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأحد 07 يوليو 2019, 12:31 مساء
تصفية منتخبات البوكسينغ الليبي (أرشيفية : الإنترنت)

اختارت اللجنة الفنية بالاتحاد الليبي للبوكسينغ مبدئيا 16 لاعبًا من خلال التصفية التي جرت بمنطقة سوق الجمعة بطرابلس لاختيار منتخب ليبيا للناشئين.

وينتظر المنتخب المشاركة في بطولة العالم للبوكسينغ (المواي تاي) بأنطاليا التركية في 28 سبتمبر المقبل.

اللاعبون هم: عبدالرحمن الهرمة وعبدالمهيمن شلاوح ومحمد شلاوح ومحمد شحتوت وعبدالمالك حسين ومحمد التكبالي وأنس الهرمة وعبدالسلام الجبالي ومحمد الشكري وعبدالمالك شلاوح ومسعود مصطفى وإبراهيم صالح ويوسف عماد ومحمد حسين وأحمد جمال وعلي علوان.

ومن خلال معسكر الإعداد سيتم اختيار القائمة النهائية للمنتخب المشارك في عالمية أنطاليا.

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