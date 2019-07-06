خطوة مفاجئة للاتحاد الليبي لكرة القدم

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | السبت 06 يوليو 2019, 04:48 مساء
اجتماع سابق في اتحاد الكرة الليبي (أرشيفية : الإنترنت)

أصدر الاتحاد الليبي لكرة القدم القرار رقم 29 لسنة 2019 بشأن تحديد فترتي تسجيل اللاعبين للموسم الرياضي 2019-2020 في خطوة جديدة وسريعة في أعقاب إلغاء الموسم الماضي وعدم استكماله.

ونص القرار على تحديد فترتي تسجيل اللاعبين للموسم الرياضي 2019-2020 وستكون فترة التسجيل الأولى ومدتها اثناعشر أسبوعا، تبدأ من بعد غد الإثنين الموافق 8 يوليو الجاري، وتنتهي يوم 12 سبتمبر المقبل في إشارة لسرعة الاستعداد للموسم المقبل الجديد كي يكون خير تعويض.

كما أعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم فترة التسجيل الثانية ومدتها أربعة أسابيع، تبدأ من الأول من يناير 2020، وتنتهي في الـ30 من يناير من نفس الشهر.

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