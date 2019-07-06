العالمية تغازل 60 ناشئا في تصفية منتخب البوكسينغ الليبي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 06 يوليو 2019, 03:56 مساء
الاتحاد الليبي للبوكسينغ ينظم تصفية (أرشيفية : الإنترنت)

ينظم الاتحاد الليبي للبوكسينغ اليوم السبت بمنطقة سوق الجمعة بطرابلس تصفية اختيار منتخب ليبيا للناشئين بمشاركة قرابة 60 ناشئا سيتم اختيار ستة منهم للمشاركة في بطولة العالم للبوكسينغ (المواي تاي) للناشئين بأنطاليا التركية.

وتقام منافسات بطولة العالم بتركيا في الفترة من 28 سبتمبر إلى 6 اكتوبر المقبل وستجري تصفية مماثلة للكبار لاختيار المنتخب المشارك في بطولة البوسنة الدولية التي ستقام في الفترة من 19 إلى 22 أكتوبر المقبل.

يشار إلى أن البوكسينغ الليبي سبق له اعتلاء منصات التتويج في العديد من المحافل العربية والأفريقية والدولية أبرزها ذهبية محمد الطبال في عالمية تايلاند 2015 وذهبية محمد شلاوح عالمية 2017 وبرونزية محمد الفروج عالمية 2017 وبرونزية أنس الأدهم 2018.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

وفاة الفارس الليبي محمد الصغير بعد صراع مع المرض
رياضة محلية
اتفاق بـ38 مليار دولار لإتمام طلاق مؤسس «أمازون»
منوعات
ماليزيا توقف مغنية أميركية
ثقافة وفن
حفتر: بيع النفط حق حصري للمؤسسة الوطنية المسؤولة عن تشغيل وإدارة القطاع
ليبيا
«الصحة العالمية»: قرابة ألف قتيل منذ بدء الاشتباكات جنوبي طرابلس
ليبيا
إلغاء الدوري وإخفاق الأمم.. ضربتان في رأس الكرة الليبية
رياضة محلية
جريدة «الوسط»: إدانات دولية منفردة وفشل جماعي في مجلس الأمن بعد «قصف تاجوراء»
ليبيا
السيسي وترامب يستعرضان هاتفيا الوضع في ليبيا
ليبيا
كونتي: السراج عليه مسؤولية اتخاذ الجهود اللازمة لمنع نشوب الأزمة الإنسانية
ليبيا
الرئيس بوتين: لدينا علاقات متوازية مع السيد حفتر والوفاق
ليبيا
في العدد 189: الصدى الدولي لمذبحة تاجوراء ورأي النقض المصرية في تعويضات عائلة ...
ليبيا
انتحار زوجة شابة في أجدابيا تأثرا بمقتل زوجها في «حرب العاصمة»
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الرجال الذين يتناولون الزبادي أقل عرضة لسرطان القولون