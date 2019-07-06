العالمية تغازل 60 ناشئا في تصفية منتخب البوكسينغ الليبي

الاتحاد الليبي للبوكسينغ ينظم تصفية (أرشيفية : الإنترنت)

ينظم الاتحاد الليبي للبوكسينغ اليوم السبت بمنطقة سوق الجمعة بطرابلس تصفية اختيار منتخب ليبيا للناشئين بمشاركة قرابة 60 ناشئا سيتم اختيار ستة منهم للمشاركة في بطولة العالم للبوكسينغ (المواي تاي) للناشئين بأنطاليا التركية.

وتقام منافسات بطولة العالم بتركيا في الفترة من 28 سبتمبر إلى 6 اكتوبر المقبل وستجري تصفية مماثلة للكبار لاختيار المنتخب المشارك في بطولة البوسنة الدولية التي ستقام في الفترة من 19 إلى 22 أكتوبر المقبل.

يشار إلى أن البوكسينغ الليبي سبق له اعتلاء منصات التتويج في العديد من المحافل العربية والأفريقية والدولية أبرزها ذهبية محمد الطبال في عالمية تايلاند 2015 وذهبية محمد شلاوح عالمية 2017 وبرونزية محمد الفروج عالمية 2017 وبرونزية أنس الأدهم 2018.