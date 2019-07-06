نتائج ليبية متواضعة في عربية ألعاب القوى

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 06 يوليو 2019, 03:44 مساء
نتائج متواضعة في بطولة العرب لألعاب القوى (أرشيفية : الإنترنت)

جاءت نتائج ليبيا في اليوم الأول لبطولة العرب لألعاب القوى للناشئين بتونس في تراتيب متأخرة ففي سباق الوثب الطويل الذى شهد مشاركة 12 متسابقا جاء الليبي أحمد حبارات تاسعا بمسافة 5.77م وزميله عبدالسلام قشوط في الترتيب الحادي عشر ما قبل الأخير بمسافة 5.19م.

وتوج بذهبية السباق المغربي مهدي خمسي بمسافة 6٫75 م ونال الفضية العُماني حمزه عوض 6.67 م والبرونزية للقطري أمان مجيد 6.37.

وفى سباق الـ100م الذي شهد مشاركة 12 متسابقا
أخفق الليبي محمد بن سعود في التأهل للنهائيات لوصوله خامسا في المجموعة الثانية بزمن 12.26 ث.

يذكر أن ذهبية السباق اتجهت للقطري محمد زكريا بزمن 11.12 ثانية والفضية للعماني حسين فرج الله بزمن 11.33 والبرونزية للعماني على البلوشي 11.37 ث.
 
وتبقى لليبيا مشاركتان اليوم السبت بالمتسابق محمد بن سعود في سباق 200م وعبدالسلام قشوط في الوثب الثلاثي.

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