وفاة الفارس الليبي محمد الصغير بعد صراع مع المرض

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | السبت 06 يوليو 2019, 12:06 مساء
الفارس محمد الصغير (أرشيفية : الإنترنت)

تلقت الأوساط الرياضية الليبية فجر اليوم السبت خبر وفاة فارس القفز الدولي محمد الصغير أحد رموز الفروسية الليبية بعد صراع مع مرض السرطان لم يمهله طويلا.

حيث عاد الصغير الأربعاء الماضي من مصر وقبلها كان فى تونس فى رحلة علاج قصيرة قبل أن يودع محبيه وعشاق لعبة الفروسية وسيدفن عصر اليوم بمدينة العجيلات غرب طرابلس بعد رحلة رياضية كبيرة كان  فيها أحد الأسماء اللامعة فى هذه الرياضة خلال أربعين عاما.

وكانت مصادر من عائلته قد كشفت إلى «بوابة الوسط» أسف العائلة لحالة الإهمال الذي عاشه الفارس الكبير أثناء مرضه من الناحية المادية والمعنوية من قبل مؤسسات الدولة وعدم القيام بواجب زيارته من أي مسؤول.

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