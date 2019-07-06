ملعب النوفليين يحتضن نهائي كأس المصغرة بين السد ونجوم صرمان

نهائي كأس المصغرة بين السد ونجوم صرمان (أرشيفية : الإنترنت)



يحتضن ملعب النوفليين بطرابلس بداية من السادسة من مساء اليوم السبت نهائي النسخة الثانية لمسابقة كأس كرة القدم المصغرة والذي يجمع السد بكعام مع نجوم صرمان.

السد بكعام اجتاز الجهاد فى الدور ربع نهائي بثلاثة أهداف لهدفين وفي النصف نهائي تفوق على أساريا بخمسة أهداف لثلاثة بينما فاز نجوم صرمان في الربع نهائي على الانتفاضة بركلات الترجيح بخمسة أهداف مقابل أربعة.

وواصل نجوم صرمان تفوقه في نصف النهائي واجتاز أبومليانة بأربعة أهداف مقابل هدفين، وتقام مسابقة الكأس لهذا الموسم من ثلاث مراحل وبنظام خروج المغلوب بمشاركة 48 فريقا.

نهائي كأس المصغرة بين السد ونجوم صرمان (أرشيفية : الإنترنت)