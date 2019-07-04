دول المتوسط تنتخب ليبيا في منصب قيادي بكرة اليد

الصديق الفوناس في اجتماع سابق للاتحاد الدولي لكرة اليد (أرشيفية: الإنترنت)

اختار أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد البحر المتوسط لكرة اليد، الصديق الفوناس، رئيس الاتحاد الليبي للعبة، نائباً لرئيس «كونجرس» الاتحاد البحر المتوسطي، خلال الاجتماع الانتخابي للاتحاد الذي أقيم عصر اليوم بالسويد.

يشار إلى أن رئيس الاتحاد الليبي لكرة اليد، الصديق الفوناس، شارك أمس في اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للعبة، بالسويد، بهدف مناقشة محضر اجتماع الجمعية العمومية السابقة وتقرير الرئيس، والتقرير المالي وتقرير مراقبي الحسابات، وانضمام الأعضاء الجدد، والنظر في طلبات الحصول على العضوية الكاملة والعضوية المؤقتة والعضوية الإقليمية للاتحاد الدولي.

ووفقًا لما نشره اتحاد اليد على صفحته بـ«فيسبوك»، فمن المقرر، أن يجتمع الفوناس بعد عودته مباشرة مع لجنة المنتخبات بالاتحاد الليبي، للبدء في تنفيد برنامج المنتخب الوطني الأول، استعدادًا للمشاركة في بطولة أمّم أفريقيا المقرر لها في يناير 2020 المؤهلة الى نهائيات كأس العالم بمصر في العام التالي.

