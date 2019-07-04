دول المتوسط تنتخب ليبيا في منصب قيادي بكرة اليد

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 04 يوليو 2019, 05:33 مساء
الصديق الفوناس في اجتماع سابق للاتحاد الدولي لكرة اليد (أرشيفية: الإنترنت)

اختار أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد البحر المتوسط لكرة اليد، الصديق الفوناس، رئيس الاتحاد الليبي للعبة، نائباً لرئيس «كونجرس» الاتحاد البحر المتوسطي، خلال الاجتماع الانتخابي للاتحاد الذي أقيم عصر اليوم بالسويد.

يشار إلى أن رئيس الاتحاد الليبي لكرة اليد، الصديق الفوناس، شارك أمس في اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للعبة، بالسويد، بهدف مناقشة محضر اجتماع الجمعية العمومية السابقة وتقرير الرئيس، والتقرير المالي وتقرير مراقبي الحسابات، وانضمام الأعضاء الجدد، والنظر في طلبات الحصول على العضوية الكاملة والعضوية المؤقتة والعضوية الإقليمية للاتحاد الدولي.

ووفقًا لما نشره اتحاد اليد على صفحته بـ«فيسبوك»، فمن المقرر، أن يجتمع الفوناس بعد عودته مباشرة مع لجنة المنتخبات بالاتحاد الليبي، للبدء في تنفيد برنامج المنتخب الوطني الأول، استعدادًا للمشاركة في بطولة أمّم أفريقيا المقرر لها في يناير 2020 المؤهلة الى نهائيات كأس العالم بمصر في العام التالي.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أميركا تعرقل إصدار بيان عن مجلس الأمن يدين قصف مركز المهاجرين في تاجوراء
ليبيا
بالفيديو.. ميسي يهاجم حكم «الكلاسيكو» ويشكك في اتحاد أميركا الجنوبية
رياضة عالمية
إنشاء 5 صالات رياضية بطرابلس
رياضة محلية
ليلة دامية في تاجوراء وإدانات دولية لمقتل وجرح عشرات المهاجرين
ليبيا
7 لاعبين تحت تهديد الاستبعاد في المنتخب الليبي
رياضة محلية
«فيسبوك» و«يوتيوب» تتصدّيان للعلاجات الزائفة على الإنترنت
علوم وتكنولوجيا
حدث في مثل هذا اليوم: رحيل المناضل محمد بشير المغيربي
ثقافة وفن
عادل إمام يتقدم نجوم الفن في عزاء عزت أبو عوف (صور)
ثقافة وفن
وزير داخلية الوفاق لـ«بوابة الوسط»: طائرة ليست ليبية قصفت مركز إيواء تاجوراء
ليبيا
علي العيساوي: شكلنا فريق أزمة لمتابعة السوق وضمان توافر حاجات الليبيين
ليبيا
الإمارات تنفي ملكيتها لأسلحة أميركية عثرت عليها قوات حكومة الوفاق في غريان
ليبيا
بالفيديو.. مالك الزناد يبدأ أولى تدريباته العنيفة بلندن مع ماكجيجان
رياضة محلية
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أسباب انتشار رائحة العادم داخل السيارة