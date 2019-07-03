مفاجأة لليبيا في تصنيف منتخبات أمم أفريقيا 2021

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 03 يوليو 2019, 06:04 مساء

حقق المنتخب الليبي الأول لكرة القدم، طفرة كبيرة على مستوى تصنيفه القاري، بعد أن جاء في المستوى الثاني للمنتخبات التي ستشارك في التصفيات المؤهلة إلى النسخة 33 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 والتي من المقرر أن تستضيفها الكاميرون.

وبحسب البيان الذي أصدره الاتحاد الأفريقي «كاف» على «فيسبوك»، أنه طبقا لأخر تصنيف صدر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» في 14 يونيو الماضي، فإن المنتخبات التي ستشارك في التصفيات الأفريقية تم تقسيمها إلى 5 مستويات.

وجاء مع المنتخب الليبي في التصنيف الثاني، منتخبات: ، جنوب أفريقيا وزامبيا والغابون والكونغو وموريتانيا وكينيا غينيا وكاب فيردي وأوغندا وبوروندي والنيجر.

وفي أول ردة فعل من مسؤولي المنتخب، نشر المدير الإداري حسين فريطيس، على صفحته بـ«فيسبوك»، يقول: «كما هو متوقع وبتأكيدات مسبقة من قبل الأمين العام بالاتحاد الليبي، منتخبنا الوطني في تصنيف أفضل من التصفيات السابقة، وبناًء على ذلك فإن تصفيات كأس الأمم الأفريقية للمحليين ستكون خير إعداد للمنتخب نظرا لتوقف الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم».
 

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