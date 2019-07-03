7 لاعبين تحت تهديد الاستبعاد في المنتخب الليبي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأربعاء 03 يوليو 2019, 03:27 مساء
مباراة الذهاب بين المنتخب الليبي وجنوب أفريقيا (أرشيفية الإنترنت)

أكد المدير الفني للمنتخب الليبي الأول لكرة القدم جلال الدامجة أن قائمة «فرسان المتوسط» ستشهد تحويرات جديدة بعد إعلان قائمة من اللاعبين المحليين الثلاثاء استعدادا لدخول معسكر في المغرب بدلا من تركيا خلال الفترة من 13 إلى 31 يوليو الجاري.

وأوضح الدامجة للإعلاميين أن التغييرات المتوقعة ستكون في عدد من المراكز بسبب احتراف بعض اللاعبين وسفر البعض الآخر وإصابة البعض الأخر في ظل غموض موقف اللاعبين البعيدين منذ فترة ليست بالقصيرة عن المستطيل الأخضر.

وحسب معلومات تحصلت عليها «بوابة الوسط» فإن عددا من اللاعبين الموجودين في قائمة الدامجة ليس لديها جوازات سفر ليتم استبعاد ما لا يقل عن سبعة لاعبين حال عدم التوصل إلى حلول لمشاكلهم الإدارية.

وأعلن الدامجة في وقت سابق قائمة «فرسان المتوسط» لتضم: أحمد عزاقة (المدينة) ومراد الوحيشي (الاتحاد) وعبدالجواد أبوبكر (الأهلي بنغازي) وسعد جبارة (النصر) ومعتصم صبو (الاتحاد) وعبدالرحيم التريكي (السويحلي) وناجي دراه (الاتحاد) ومحمد العياط (الأهلي طرابلس) ومحمود عكاشة (المدينة) ووائل صديرة (الأهلي بنغازي) وأحمد المقصي (الاتحاد) ومحمد الشتيوي (أبوسليم) ومحمد التوهامي (المدينة) ومحمد فتحي (الأهلي بنغازي) وفايز جمعة (السويحلي) وربيع الشادي (الاتحاد) وعبدالله عبدالرحمن (النصر) وشامخ حامد (الأهلي بنغازي) وأحمد احميد (الاتحاد المصراتي) ومحمد مكاري (الأهلي طرابلس) ومعتز المهدي (النصر) وخالد المريمي (النصر) وأحمد مفتاح (الأولمبي) والشامخ القذافي (التعاون).

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