الدابة ينتقد اختيارات المنتخب الليبي

علاء الدابة (أرشيفية : الإنترنت)

انتقد رئيس الجمعية العمومية لنادي المدينة علاء الدابة اختيارات الطاقم الفني للمنتخب في المعسكر القادم بالمغرب، وأبدى اندهاشه في منشور له عبر صفخته الشخصية «فيسبوك» عدم اختيار بعض اللاعبين من فريق المدينة.

وقال إنه لا بد من الدفع بعديد الرياضيين القدامى في المنتخبات الوطنية وزيادة المساعدين، كما أكد أنه لن يرضى بأي تجاوزات من قبل أعضاء اتحاد الكرة داعيًا عبدالحكيم الشلماني رئيس الاتحاد الليبي للانتباه لتصرفات البعض ممن يسيئون للعبة، كما أكد أن الجمعية العمومية للاتحاد الليبي قادمة، وأن التغيير وراد.