اتحاد الكرة الليبي يلغي الدوري ويعلن موعد الموسم الجديد

مباراة سابقة في الدوري الليبي (أرشيفية : الإنترنت)

قرر الاتحاد الليبي لكرة القدم إلغاء مسابقة الدوري الممتاز عن موسم 2018/ 2019 واعتبار الموسم المنقضي كأن لم يكن، ولا يمتد هذا القرار إلى إلغاء العقود القائمة التي لا تزال سارية المفعول.

وحدد قرار اتحاد الكرة رقم 30 موعد انطلاقة الدوري الليبي الممتاز الجديد 2019/ 2020 الجمعة 13 سبتمبر المقبل.

وباتت كرة القدم الليبية محاصرة وسط تعثرات جمة وكبوات متعددة لم يتم وضع أي حل لها طيلة هذه السنوات؛ نتيجة الأوضاع التي تعيشها ليبيا، وظروف استثنائية أجبرت على إيقاف عجلات الدوري، المتأخرة عن دوريات العالم أصلاً.

وقد حددت لجنة المسابقات 15 يونيو الماضي موعدًا لاستئناف ما تبقى من هذا الدوري، بل وجميع المسابقات التي يشرف عليها الاتحاد، دون أي إيجابية نحو الخطوة الحاسمة، قبل أن تزف مصادر مقربة من اللجنة المشكلة من الاتحاد الليبي لكرة القدم، التي تهدف لبحث موقف مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم.

وتؤكد أن اللجنة فرغت من أعمالها وقدمت مقترحًا بإلغاء الدوري هذا الموسم للمكتب التنفيذي.