بالفيديو.. مالك الزناد يبدأ أولى تدريباته العنيفة بلندن مع ماكجيجان

مالك الزناد

‎وجه البطل الدولي الليبي الملاكم مالك الزناد، رسالة إلى والده، مع اليوم الأول الذي يشهد انتقاله من مالطا إلى إنجلترا، ليبدأ مرحلة احترافية مع مدربه الجديد العالمي شين ماكجيجان.

وكتب الزناد على صفحته بـ «فيسبوك»، رسالة قال فيها: «إلى كل الداعمين ‏لي وسوف نوافيكم ‏قريبًا بموعد المباراة وأنا علي الدرب سائر كما لايفوتني أن أتقدم بالشكر لجميع أهلي ‏وأحبابي ‏ومشجعيني وأخص بالذكر لمن علمني أبجدية ارتداء قفازي الذي أوصلني نحو العالمية - والدي العزيز - أدامك الله بالصحة والهناء ولكم جميعًا بالمثل».

ونشر الزناد مقطع فيديو للتدريب تحت قيادة ماكجيجان، وعلق على ذلك قائلأ: «انتظروا الإنجازات ‏وأدعوا لي».

يشار إلى أن الزناد بدأ احترافه الملاكمة بمالطا، وحقق فيها عددًا من الانتصارات بالضربة القاضية، قفزت به إلى سلم المحترفين، قبل أن يقرر الانتقال للعيش بلندن للتدريب مع ماكجيجان وبين ملاكمين محترفين من الدرجة الأولى.



