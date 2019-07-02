تصريحات مثيرة من الدامجة تجاه محترفي المنتخب ومعسكر تركيا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 02 يوليو 2019, 06:51 مساء
جلال الدامجة (أرشيفية: الإنترنت)

كشف مدرب المنتخب الوطني الليبي جلال الدامجة، عن سبب إقصائه للاعبين: محمد الترهوني وعلي معتوق ومفتاح طقطق، من قائمة المنتخب لمواجهة تونس في تصفيات بطولة أفريقيا للاعبين المحليين.

ومن خلال تصريح له في قناة «218»، قال الدامجة: «منزعج للغاية من توقف الدوري الممتاز، فتوقف النشاط الرياضي اضطرني لتعديل قائمة المنتخب المحلية أكثر من مرة».

وأضاف الدامجة: «اخترت محمد الترهوني وعلي معتوق ومفتاح طقطق ضمن القائمة، إلا أن عروضهم الاحترافية أقصت بهم خارج القائمة، والسبب في ذلك توقف الدوري الممتاز ورغبة اللاعبين في الحصول على وقت يسمح لهم بالبحث ودراسة العروض الاحترافية خارج ليبيا».

وحول الاستعداد لمواجهة تونس «ذهابًا وإيابًا» من أجل التأهل إلى نهائيات «الشان» بأثيوبيا، قال الدامجة: «برنامج الإعداد ارتبط بمعسكر للمنتخب في تركيا يشتمل على مواجهتين وديتين أمام منتخب الأردن ثم فريق نادي غلطة سراي، لكن مكان المعسكر تغير من تركيا إلى المغرب، ما جعل الأمر يختلف، وسنبحث عن البدائل».
 

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