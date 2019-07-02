مركز رياضي لإعداد المنتخبات الليبية في الخمس

رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة، بشير القنطري، يتقدم الجولة التفقدية في الخمس (صفحة الهيئة)

أعلن رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة، بشير القنطري، أن الهيئة بصدد إنشاء مركز متكامل لإعداد المنتخبات الوطنية بمدينة الخمس، خلال الفترة المقبلة.

وأكد القنطري، في تصريحات نشرت على الصفحة الرسمية للهيئة على «فيسبوك»، أن الهدف من إنشاء المركز هو الارتقاء بالرياضة وتخفيف الأعباء المالية وتقليل المصاريف وتوفير المناخ الملائم لكافة المنتخبات.

وأضاف: «المركز يشمل 3 ملاعب لكرة القدم وصالات تدريب متكاملة، وصالة للإعداد البدني، وقاعة للمحاضرات، وصالة للرعاية الطبية والعلاج الطبيعي، ومطعمًا وصالة ترفيهية، وغرف فندقية «منامات» تسع لنحـو 100 شخص.

