الأهلي بنغازي يوكل رئيسه في قرعة البطولة العربية

من تدريب سابق للأهلي بنغازي (صفحة الأهلي)

أوكلت إدارة الأهلي بنغازي، رئيسها خالد السعيطي، لحضور مراسم قرعة البطولة العربية للأندية في نسختها التي تحمل اسم ملك المغرب «محمد الخامس».

جاء ذلك في الخطاب الذي بعثت به إدارة الأهلي إلى الاتحاد العربي لكرة القدم، ونشر، اليوم، نسخة منه على صفحة النادي بـ«فيسبوك».

يشار إلى أن الاتحاد العربي اختار الأهلي بنغازي ليمثل ليبيا في البطولة العربية، بصفته بطل المجموعة الثانية في النصف الأول من الدوري الممتاز، المتوقف.

ومن المتوقع أن تسحب قرعة دور الـ32 من البطولة العربية، في يوليو الجاري، على أن تقام منافساته في الفترة من 20 أغسطس إلى السادس من أكتوبر المقبل.

