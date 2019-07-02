مؤسسة النفط تمد نادي دارنس بحافلة

مندوب نادي دارنس يستلم الحافلة من الوطنية للنفط (صفحة الهيئة الوطنية للنفط)

أعربت المؤسسة الوطنية للنفط وشريكها سنكور للطاقة الكندية، عن فخرهما بالمساهمة في دعم التنمية الرياضية في مدينة درنة، وذلك من خلال تسليم نادي دارنس الرياضي الثقافي الاجتماعي حافلة جديدة موديـل إفيكو تتسّع لــ 52 راكبًا، ما سيمكن الفريق الأول وفريق الشباب من التنقل للتدرّب والمشاركة في المسابقات.

جاء ذلك من خلال البيان الذي نشرته الوطنية للنفط على صفحتها بـ«فيسبوك»، اليوم، وجاء فيه: «حضر مراسم التسليم، التي اُقيمت يوم الخميس الموافق 27 يونيو 2019 بالمقرّ الرئيسي لشركة إفيكو بطرابلس، كل من السيّدين علي كريدان وعادل بن قبلية، من إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط، والسيد مصدق النجار، مندوب عن شركة سنكور، والسيد فؤاد ساسي، مندوب عن نادي دارنس، إضافة إلى السيد عبد الله الغويل، مدير الشؤون المالية بشركة إفيكو.

وتجدر الإشارة إلى أنّ هذا المشروع، الذي تم تمويله من قبل شركة سنكور للطاقة الكندية، يندرج ضمن إطار برامج التنمية المستدامة التي تقوم المؤسسة الوطنية للنفط بتنفيذها لدعم المناطق المجاورة لعملياتها.

