5 اتحاد و4 أهلي بنغازي و4 النصر و2 أهلي طرابلس في قائمة الدامجة الجديدة لمنتخب ليبيا

المدرب الوطني جلال الدامجة (أرشيفية : الإنترنت)

ألغت لجنة المنتخبات بالاتحاد الليبي لكرة القدم معسكر المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بالاتفاق مع المدير الفني الوطني جلال الدامجة، والذي كان مقررًا له في تركيا في الفترة من 13 إلى 31 يوليو الجاري.

وحسب تصريحات الدامجة فإن المنتخب الوطني سوف يعسكر في المغرب بدلاً عن تركيا، بعد أن أعلن اليوم الثلاثاء القائمة المشاركة في المعسكر، وتضم أحمد عزاقة (المدينة) ومراد الوحيشي (الاتحاد) وعبدالجواد أبوبكر (الأهلي بنغازي) وسعد جبارة (النصر) ومعتصم صبو (الاتحاد).

كما تضم القائمة أيضًا عبدالرحيم التريكي (السويحلي) وناجي دراء (الاتحاد) ومحمد العياط (الأهلي طرابلس) ومحمود عكاشة (المدينة) ووائل صديرة (الأهلي بنغازي) وأحمد المقصي (الاتحاد) ومحمد الشتيوي (أبوسليم) ومحمد التوهامي (المدينة) ومحمد فتحي (الأهلي بنغازي) وفايز جمعة (السويحلي) وربيع الشادي (الاتحاد) وعبدالله عبدالرحمن (النصر) وشامخ حامد (الأهلي بنغازي) وأحمد احميد (الاتحاد المصراتي) ومحمد مكاري (الأهلي طرابلس) ومعتز المهدي (النصر) وخالد المريمي (النصر) وأحمد مفتاح (الأولمبي) والشامخ القذافي (التعاون).

قائمة منتخب ليبيا الأول لكرة القدم (المركز الإعلامي)