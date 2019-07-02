احتراف جماعي مفاجئ لنجوم ليبيا.. معتوق إلى تونس واعبلو في مصر

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الثلاثاء 02 يوليو 2019, 01:57 مساء
لاعب الأهلي طرابلس محمد الترهوني (المركز الإعلامي)


قال لاعب فريق الأهلي طرابلس علي معتوق إنه تلقى عرضًا من نادي الملعب التونسي، وإن المفاوضات مع إدارة الملعب التونسي ما زالت جارية.

أما لاعب فريق الأهلي طرابلس سالم اعبلو فمن المتوقع أن يتجه خلال الـ48 ساعة المقبلة إلى مصر لحسم المفاوضات مع نادي حرس الحدود المصري، بحسب قناة 218.

ويواصل نجوم الدوري الليبي الرحيل في ظل عدم وضوح موقف البطولة من استمرارها أو عدمها، وبات لاعب فريق الأهلي طرابلس محمد الترهوني قريبًا من التوقيع لنادي الرجاء البيضاوي المغربي، على أن يسافر إلى المغرب بعد حصوله على التأشيرة المغربية الأسبوع المقبل لمناقشة بنود عقده الجديد مع إدارة نادي الرجاء البيضاوي.

محمد الترهوني يشغل مركز ظهير أيسر وجناح أيسر، كما أنه لاعب دولي سبق له أن لعب في صفوف فريقي الاتحاد والأهلي طرابلس.

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