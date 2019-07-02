الرماية الليبية تستعد لأفريقية الجزائر

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الثلاثاء 02 يوليو 2019, 01:12 مساء
الرماية الليبية تستعد لأفريقية الجزائر (أرشيفية : الإنترنت)

أكد مصدر مسؤول بالاتحاد الليبي للرماية في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» اليوم الثلاثاء أن المنتخب الوطني في تخصص المسدس والخرطوش سيتوجه بعد غد الخميس إلى مصر للدخول في معسكر يتواصل لمدة شهر استعدادًا لبطولة أفريقيا بالجزائر 19 أغسطس المقبل، وهى من البطولات المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

يذكر أن المشاركة الليبية بالجزائر ستكون بستة رماة، ثلاثة في المسدس وهم صلاح العربي وأسامة أبوخدير وعبدالرزاق بن عيسى، والمدرب عبدالرزاق القانقا.

وفى الخرطوش بالرماة إبراهيم عامر وبشير السوكني وفتحي أبو كاره والمدرب خليفة زقلام.

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