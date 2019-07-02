عمومية دولي الرياضة المدرسية تعتمد ميزانيتها

الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للرياضة المدرسية (إنترنت)

عقدت الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للرياضة المدرسية اجتماعًا موسعًا بمدينة أغادير المغربية بحضور رئيس الاتحاد الدولي للرياضة المدرسية الفرنسي لورينا باترينكا و60 اتحادًا من كافة دول العالم، نوقشت فيه جملة من الموضوعات، من بينها عرض التقرير المالي للعام 2018 / 2019، وأيضًا الميزانية التقديرية لعامي 2019 / 2020 وتخفيض رسوم الاشتراك السنوية إلى 100 يورو.

وبخصوص استضافة الألعاب المدرسية 2022، والتي تتنافس على استضافتها دول فرنسا وروسيا وصربيا وأذربيجان سيتم الاختيار عن طريق المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للرياضة المدرسية الذي سيعقد في نوفمبر المقبل.

وفي سياق متصل عقد على هامش اجتماع الاتحاد الدولي ندوة للاتحاد العربي للرياضة المدرسية برئاسة اللبناني مازن الكبيسي، وتقرر عقد اجتماع للاتحاد بالكويت في سبتمبر المقبل، حيث شاركت ليبيا خلال الفاعليات عبر رئيس الاتحاد خميس أدم والأمين العام طارق حشاد.

أما البطولات المدرسية العربية فقد أبدت الكويت رغبتها في استضافة إحدى البطولات في ديسمبر المقبل، بينما طلبت الجزائر استضافة بطولة العام المقبل 2020.

الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للرياضة المدرسية (إنترنت)