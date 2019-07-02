350 مشاركًا في بطولة ناشئي العرب لألعاب القوى

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الثلاثاء 02 يوليو 2019, 11:52 صباحا
350 ناشئًا في بطولة العرب لألعاب القوى (أرشيفية : الإنترنت)

أكد المدير الفني لبطولة العرب لألعاب القوى للناشئين، وليد امبارك، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» أن 350 ناشئًا سيشاركون في بطولة العرب السابعة لألعاب القوى للناشئين، التي ستنطلق الخميس المقبل بملعب رادس بتونس يمثلون دول ليبيا وتونس والسعودية ولبنان وعمان والكويت ومصر وقطر والجزائر واليمن والصومال والعراق والإمارات والمغرب.

وأضاف امبارك أن البطولة ستتواصل لأربعة أيام تشمل العديد من السباقات، من بينها 100/ 200/ 400/ 800/ 1500 متر/ 3000م موانع و5000م مشي/ 10000م مشي/ 2000م موانع والتتابع المتنوع/ والوثب طويل وثلاثي والقفز العالي والقفز بالعصا ودفع الجلة ورمي الرمح وإطاحة المطرقة.

يذكر أن المشاركة الليبية في الحدث العربي اقتصرت على أربعة رياضيين محمد بن سعود في سباقي الـ100/ 200م وأحمد حبارات وعبدالكريم البخاري في الوثب الطويل وعبدالسلام قشوط في الوثب الثلاثي تحت إشراف المدرب خالد الفقي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ليبيا تلغي معسكر منتخبها في تركيا
رياضة محلية
من بين 600 مشروع عالمي ..«أجوكو» تفوز بجائزة «شلمبرجير» للإنجاز
ليبيا
صحف فرنسية تكشف سيناريوهات وأسباب غيرت قواعد اللعبة في «حرب العاصمة»
ليبيا
مطالبات بتعويض ضحايا الجيش الأيرلندي من ضرائب الأصول الليبية ببريطانيا
ليبيا
حرب تصريحات حول أسرى معركة غريان.. «الموقتة» تؤكد تصفيتهم و«الوفاق» تنفي
ليبيا
تونس..نجل السبسي يوضح الحالة الصحية لوالده ويحدد موعد مغادرته المستشفى
عربى
السيسي يؤكد لبوتين أهمية «دعم الجيش الليبي في مواجهة الإرهاب»
ليبيا
إردوغان يرد على بيان القيادة العامة بشأن السفن والطائرات التركية
ليبيا
سلامة يعلن تسلمه مبادرات سياسية من حفتر والسراج و«أطراف أخرى»
ليبيا
باشاغا يشيد بدور الجويلي في «تحرير غريان»
ليبيا
أهلي بنغازي يعود للأضواء العربية من «نصف موسم»
رياضة محلية
القيادة العامة: الأراضي الليبية تتعرض منذ ليلة البارحة لغزو تركي غاشم
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مؤشرات تدل على تلف طرمبة المياه في سيارتك