350 مشاركًا في بطولة ناشئي العرب لألعاب القوى

350 ناشئًا في بطولة العرب لألعاب القوى (أرشيفية : الإنترنت)

أكد المدير الفني لبطولة العرب لألعاب القوى للناشئين، وليد امبارك، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» أن 350 ناشئًا سيشاركون في بطولة العرب السابعة لألعاب القوى للناشئين، التي ستنطلق الخميس المقبل بملعب رادس بتونس يمثلون دول ليبيا وتونس والسعودية ولبنان وعمان والكويت ومصر وقطر والجزائر واليمن والصومال والعراق والإمارات والمغرب.

وأضاف امبارك أن البطولة ستتواصل لأربعة أيام تشمل العديد من السباقات، من بينها 100/ 200/ 400/ 800/ 1500 متر/ 3000م موانع و5000م مشي/ 10000م مشي/ 2000م موانع والتتابع المتنوع/ والوثب طويل وثلاثي والقفز العالي والقفز بالعصا ودفع الجلة ورمي الرمح وإطاحة المطرقة.

يذكر أن المشاركة الليبية في الحدث العربي اقتصرت على أربعة رياضيين محمد بن سعود في سباقي الـ100/ 200م وأحمد حبارات وعبدالكريم البخاري في الوثب الطويل وعبدالسلام قشوط في الوثب الثلاثي تحت إشراف المدرب خالد الفقي.