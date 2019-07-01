ليبيا تلغي معسكر منتخبها في تركيا

من تدريب سابق للمنتخب الليبي (أرشيفية: الإنترنت)

كشفت تقارير إعلامية أن مجلس إدارة اتحاد الكرة الليبي، قرر إلغاء معسكر فرسان المتوسط الذي كان مقررا إقامته في تركيا وخوض عدد من المباريات الودية خلاله، استعدادا لخوض مواجهة تونس «ذهابا وإيابا» من أجل التأهل إلى نهائيات بطولة فريقيا للمحليين 2020 بأثيوبيا.

من جانبه، أكد منسق المعسكرات الخارجية والمباريات الودية عبدالفتاح فضل، أنه تم بالفعل إلغاء مسعكر المنتخب الوطني لكرة القدم المقرر إقامته من 10 وحتى نهاية يوليو الجاري في تركيا، نظرا للظروف الأمنية التي تمر بها البلاد وعدم قدرة رياضيي المنطقة الشرقية على السفر إلى تركيا، وفقا لصفحة«ريميسا».

وأضاف فضل: «مدير المنتخب الأول حسين فريطيس ، قام بإبلاغي بإلغاء كل الترتيبات الخاصة بالمعسكر الخارجي بعد التشاور مع الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المدرب الوطني جلال الدامجة ومجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة عبدالحكيم الشلماني».

يشار إلى أن اتحاد الكرة كان اتفق مع الجانب المغربي لإقامة معسكر للمنتخب هناك، ومن المرجح أن تكون وجهة «فرسان المتوسط» المقبلة إلى المغرب بدلا من تركيا.

