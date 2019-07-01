هيئة رياضة الوفاق تعتمد برنامجا لتطوير الكوادر

صورة جماعية للمدربين المشاركين في الدورة التدريبية (صفحة هيئة الرياضة)

أكد رئيس قسم التدريب والتطوير بهيئة الرياضة بحكومة الوفاق عبدالفتاح قمبيج، أن الهيئة لديها برنامج حافل يتواصل لنهاية العام، ويتضمن إقامة العديد من دورات لتأهيل الكوادر الرياضية بالأندية لتأهيلهم وكفاءتهم.

وأوضح قمبيج لـ«بوابة الوسط»، أن برنامج التطوير يتضمن دورات تدريب للمدربين في جميع الألعاب الفردية والجماعية، ودورات في التحكيم والمرافقين الطبيين والمعدين البدنيين ومشرفي المعدات والإداريين الرياضيين وإدارة المنشاءات الرياضية.

وقال: «ستنظم دورة في الإدارة الرياضية بالأكاديمية الأولمبية بطرابلس بداية من 13 الى 18 يوليو الجاري وتتواصل لخمسة ايام ويتضمن برنامجها محاضرات نظرية وعملية ويحاضر فيها نخبة من أساتذة كلية التربية البدنية».

