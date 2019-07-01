هيئة رياضة الوفاق تعتمد برنامجا لتطوير الكوادر

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 01 يوليو 2019, 08:49 مساء
صورة جماعية للمدربين المشاركين في الدورة التدريبية (صفحة هيئة الرياضة)

أكد رئيس قسم التدريب والتطوير بهيئة الرياضة بحكومة الوفاق عبدالفتاح قمبيج، أن الهيئة لديها برنامج حافل يتواصل لنهاية العام، ويتضمن إقامة العديد من دورات لتأهيل الكوادر الرياضية بالأندية لتأهيلهم وكفاءتهم.

وأوضح قمبيج لـ«بوابة الوسط»، أن برنامج التطوير يتضمن دورات تدريب للمدربين في جميع الألعاب الفردية والجماعية، ودورات في التحكيم والمرافقين الطبيين والمعدين البدنيين ومشرفي المعدات والإداريين الرياضيين وإدارة المنشاءات الرياضية.

وقال: «ستنظم دورة في الإدارة الرياضية بالأكاديمية الأولمبية بطرابلس بداية من 13 الى 18 يوليو الجاري وتتواصل لخمسة ايام ويتضمن برنامجها محاضرات نظرية وعملية ويحاضر فيها نخبة من أساتذة كلية التربية البدنية».
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

من بين 600 مشروع عالمي ..«أجوكو» تفوز بجائزة «شلمبرجير» للإنجاز
ليبيا
صحف فرنسية تكشف سيناريوهات وأسباب غيرت قواعد اللعبة في «حرب العاصمة»
ليبيا
مطالبات بتعويض ضحايا الجيش الأيرلندي من ضرائب الأصول الليبية ببريطانيا
ليبيا
حرب تصريحات حول أسرى معركة غريان.. «الموقتة» تؤكد تصفيتهم و«الوفاق» تنفي
ليبيا
تونس..نجل السبسي يوضح الحالة الصحية لوالده ويحدد موعد مغادرته المستشفى
عربى
السيسي يؤكد لبوتين أهمية «دعم الجيش الليبي في مواجهة الإرهاب»
ليبيا
إردوغان يرد على بيان القيادة العامة بشأن السفن والطائرات التركية
ليبيا
سلامة يعلن تسلمه مبادرات سياسية من حفتر والسراج و«أطراف أخرى»
ليبيا
باشاغا يشيد بدور الجويلي في «تحرير غريان»
ليبيا
أهلي بنغازي يعود للأضواء العربية من «نصف موسم»
رياضة محلية
القيادة العامة: الأراضي الليبية تتعرض منذ ليلة البارحة لغزو تركي غاشم
ليبيا
بالفيديو.. جزائري ينقذ طفلة من موت محقق بتركيا
عربى
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الأناناس.. مخزن للطاقة