الأولمبية: حجب الثقة عن رئيس التايكواندو باطل

علي صابر «يستر» ممثلا لليبيا في اجتماع الاتحاد الأفريقي للتايكوندو (أرشيفية: الإنترنت)

أكد النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية الليبية محسن السباعي، أن المكتب التنفيذي لاتحاد التايكوندو لا يحق له حجب الثقة عن رئيسه على صابر.

وأشار السباعي، في تصريح لـ«بوابة الوسط»، إلى أن المادة 20 من النظام الأساسي لاتحاد التايكواندو تشير إلى أن الجمعية العمومية غير العادية تختص دون غيرها بحل المكتب التنفيذي وإسقاط العضوية.

وأضاف السباعي: «في حالة حل المكتب التنفيذي تختار الجمعية العمومية غير العادية لجنة مؤقتة من خمسة أعضاء تتولى تسيير الاتحاد وترتب لانتخاب مكتب تنفيذي جديد يتولى الفترة المتبقية للمكتب المنحل» .

يشار إلى أن المكتب التنفيذي لاتحاد التايكواندو، قرر بموافقة أعضائه الستة، حجب الثقة عن رئيس الاتحاد علي صابر، وتكليف نائبه علي الشويهدي بتسيير العمل .

