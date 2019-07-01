إيهاب جلال يخرج عن صمته بسبب مفتاح طقطق

مفتاح طقطق في صورةعلى صدر صفحة النادي المصري البورسعيدي

حرص المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، إيهاب جلال، على تخصيص مساحة كبيرة من تصريحه لصفحة النادي على«فيسبوك»، للحديث عن اللاعب الدولي الليبي مفتاح طقطق.

وقال جلال: «مقتنع تمامًا بالإمكانيات الفنية والبدنية التي يمتلكها طقطق، فهو يجيد اللعب في مركز الجناح، الذي كنا نسعى لتدعيمه».

وانضم مفتاح طقطق «23 سنة»رسميًا إلى المصري البورسعيدي من الأهلي طرابلس، يوم الخميس الماضي، بعقد يمتد لموسمين.

يشار إلى أن إيهاب جلال، سبق أن درب فريق الأهلي طرابلس، الموسم الماضي، ويعلم جيدًا إمكانات طقطق الهجومية والتكتيكية.

