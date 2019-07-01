إيهاب جلال يخرج عن صمته بسبب مفتاح طقطق

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 01 يوليو 2019, 05:27 مساء
مفتاح طقطق في صورةعلى صدر صفحة النادي المصري البورسعيدي

حرص المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، إيهاب جلال، على تخصيص مساحة كبيرة من تصريحه لصفحة النادي على«فيسبوك»، للحديث عن اللاعب الدولي الليبي مفتاح طقطق.

وقال جلال: «مقتنع تمامًا بالإمكانيات الفنية والبدنية التي يمتلكها طقطق، فهو يجيد اللعب في مركز الجناح، الذي كنا نسعى لتدعيمه».

وانضم مفتاح طقطق «23 سنة»رسميًا إلى المصري البورسعيدي من الأهلي طرابلس، يوم الخميس الماضي، بعقد يمتد لموسمين.

يشار إلى أن إيهاب جلال، سبق أن درب فريق الأهلي طرابلس، الموسم الماضي، ويعلم جيدًا إمكانات طقطق الهجومية والتكتيكية.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

صحف فرنسية تكشف سيناريوهات وأسباب غيرت قواعد اللعبة في «حرب العاصمة»
ليبيا
مطالبات بتعويض ضحايا الجيش الأيرلندي من ضرائب الأصول الليبية ببريطانيا
ليبيا
حرب تصريحات حول أسرى معركة غريان.. «الموقتة» تؤكد تصفيتهم و«الوفاق» تنفي
ليبيا
تونس..نجل السبسي يوضح الحالة الصحية لوالده ويحدد موعد مغادرته المستشفى
عربى
السيسي يؤكد لبوتين أهمية «دعم الجيش الليبي في مواجهة الإرهاب»
ليبيا
إردوغان يرد على بيان القيادة العامة بشأن السفن والطائرات التركية
ليبيا
سلامة يعلن تسلمه مبادرات سياسية من حفتر والسراج و«أطراف أخرى»
ليبيا
باشاغا يشيد بدور الجويلي في «تحرير غريان»
ليبيا
أهلي بنغازي يعود للأضواء العربية من «نصف موسم»
رياضة محلية
القيادة العامة: الأراضي الليبية تتعرض منذ ليلة البارحة لغزو تركي غاشم
ليبيا
بالفيديو.. جزائري ينقذ طفلة من موت محقق بتركيا
عربى
كاركاتير حليم - مبادرات ومراحل انتقالية متجددة
كاريكاتير
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الأناناس.. مخزن للطاقة