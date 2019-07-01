ليبيا ترغب في مواجهة الأردن «مرتين»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 01 يوليو 2019, 04:56 مساء
من مباراة سابقة بين المنتخبين الليبي والتونسي (أرشيفية: الإنترنت)

أكد منسق المعسكرات والمباريات الودية للفرق والمنتخبات الليبية، أن هناك مساعٍ وصلت إلى مراحل متقدمة لخوض المنتخب الليبي الأول، مباراتين وديتين مع نظيره الأردني، خلال الأسابيع المقبلة.

وتأتي محاولات لعب ليبيا مع الأردن، وديًا، ضمن خطة اتحاد الكرة لتجهيز «فرسان المتوسط» في ظل توقف المسابقات المحلية، وكذلك في الدوريات التي يحترف بها عدد من لاعبي المنتخب، وفقًا لصفحة «ريميسا».

ويستعد المنتخب الوطني لخوض تصفيات أفريقيا للاعبين المحليين، أمام تونس، والفائز من مجموع مباراتي الذهاب والإياب سيتأهل إلى نهائيات «الشان» المقرر إقامتها في إثيوبيا في 2020.
 

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