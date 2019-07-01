الترهوني قريبًا من الرجاء البيضاوي المغربي والورفلي جاهز لتمديد الإعارة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الإثنين 01 يوليو 2019, 03:09 مساء
لاعب فريق الأهلي طرابلس محمد الترهوني (المركز الإعلامي)

بات لاعب فريق الأهلي طرابلس محمد الترهوني قريبًا من التوقيع لنادي الرجاء البيضاوي المغربي على أن يسافر إلى المغرب بعد حصوله على التأشيرة المغربية الأسبوع المقبل لمناقشة بنود عقده الجديد مع إدارة نادي الرجاء البيضاوي.

وحسب مصادر إعلامية فقد انتهت المفاوضات بين اللاعب سند الورفلي وإدارة الرجاء دون اتفاق على قيمة العقد من جانب إدارة الأهلي طرابلس والرجاء البيضاوي واللاعب الذي كان معارًا للرجاء، إلا أن صيغة قبول وتوافق لاحت في الأفق تنتظر المراحل الأخيرة من المفاوضات ليمدد إعارته.

محمد الترهوني يشغل مركز ظهير أيسر وجناح أيسر، كما أنه لاعب دولي سبق له أن لاعب في صفوف فريق الاتحاد والأهلي طرابلس ويجيد اللعب في أكثر من مركز.

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