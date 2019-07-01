هيئة الشباب والرياضة تباشر صيانة ملعب سبها

صيانة الملعب البلدي بسبها (إنترنت)

تسلمت الشركة المنفذة صيانة الملعب البلدي بسبها الملعب استعدادًا لصيانته بحضور رئيس مجلس الرياضة بسبها سعيد السني، ورئيس ومقرر وأعضاء الاتحاد الفرعي لكرة القدم بالجنوب، ورئيس الاتحاد الفرعي لألعاب القوى بالجنوب، ومندوب الشركة المنفذة صيانة الملعب.

وحسب الصفحة الرسمية للهيئة فإن عملية الصيانة تشمل تعشيب الملعب بعشبة الجيل السادس وإنشاء مضمار جديد للملعب.

يذكر أن الصيانة ضمن الخطة التي أطلقتها الهيئة العامة للشباب والرياضة بالمرافق والمنشآت الرياضية، وكذلك بعد زيارة لجنة متابعة المنشآات والمرافق الشبابية من الهيئة خلال شهر يناير الماضي.

صيانة الملعب البلدي بسبها (إنترنت)