المغرب بديل تركيا في خريطة الدامجة مع «فرسان المتوسط»

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الإثنين 01 يوليو 2019, 02:28 مساء
الدامجة في الإطار الأيمن ومباراة للمنتخب أمام جنوب أفريقيا (أرشيفية : الإنترنت)

علمت «بوابة الوسط» أن المعسكر المقترح للمنتخب الليبي لكرة القدم خلال شهر يوليو الجاري بتركيا تم إلغاؤه بسبب الظروف العامة في البلد، وهو معسكر كان سيبدأ الأسبوع الجاري كما كان سيلعب فيه المنتخب الليبي «فرسان المتوسط» مباراة ودية دولية أمام منتخب الأردن الذي يقيم معسكرًا بنفس الفترة في تركيا.

كما اقترح الاتحاد المغربي على نظيره الليبي إقامة معسكر في المغرب لمدة أسبوعين، ومن المتوقع أن يكون خلال شهر أغسطس المقبل في سياق استعداد المنتخب الليبي لمباراة تونس ضمن ذهاب وإياب تصفيات أمم أفريقيا للمحليين (الشان) خلال شهر سبتمبر بقيادة المدير الفني الوطني جلال الدامجة، والذي عاد للإشراف من جديد على المنتخب.

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