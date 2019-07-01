الفارس الليبي الصغير يستكمل علاجه في مصر

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الإثنين 01 يوليو 2019, 02:25 مساء
الفارس محمد الصغير (أرشيفية : الإنترنت)

علمت «بوابة الوسط» أن المرحلة الثانية لعلاج بطل القفز الدولي السابق في الفروسية محمد الصغير بدأت في مصر بعد علاجه في تونس.

وفى اتصال هاتفي معه أكد محمد الصغير أن معنوياته طيبة ويطلب من الجميع الدعاء له لتجاوز هذه المحنة، بينما قال ابن أخيه الكونى الصغير المرافق له في رحلته العلاجية قال: إنه يتمنى أن يكون هناك تجاوب من الدولة في الإسراع لتحمّل نفقات العلاج رغم وجود وعود من هيئة الشباب والرياضة بحكومة الوفاق الوطني التي نأمل أن تترجم الوعود إلي واقع ملموس بشكل سريع تقديرًا لما قدمه للرياضة الليبية.

ويعد محمد الصغير من الجيل الثاني في فروسية قفز الحواجز الليبية وأحد رموزها وصاحب إنجازات عديدة عربية ودولية في رحلة تجاوزت 40 عامًا في الفروسية.

أحد رموز فروسية قفز الحواجز الليبية محمد الصغير (أرشيفية : الإنترنت)
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