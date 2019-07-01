مركز متكامل لإعداد المنتخبات بالخمس

القنطري خلال جولته التفقدية (إنترنت)

أكد رئيس هيئة الشباب والرياضة، دكتور بشير القنطري، أن الهيئة بصدد إنشاء مركز متكامل لإعداد المنتخبات الوطنية بمدينة الخمس يهدف إلى الارتقاء بالرياضة وتخفيف الأعباء المالية وتقليل المصاريف وتوفير المناخ الملائم لكافة المنتخبات.

وأضاف القنطري أن المركز يشمل 3 ملاعب لكرة قدم وصالات تدريب متكاملة وصالة للإعداد البدني وقاعة للمحاضرات وصالة للرعاية الطبية والعلاج الطبيعي ومطعمًا وصالة ترفيهية ومنامات تسع لقرابة 100 شخص.

وتهتم هيئة الشباب والرياضة بالبنى التحتية وبدأت فعليًا في صيانة وتعشيب وتطوير عدد من الملاعب الرياضية، من بينها ملاعب أندية الطلائع برقدالين والمستقبل بالجميل والعروبة بالعجيلات والجانبي صرمان والنادي الأولمبي الزاوية وأندية الاتحاد والأهلي طرابلس والمدينة وشهداء عبدالجليل والمجد والوحدة طرابلس وملعب جنزور ونادي التصدي مصراتة وملعب الفالوجا والسلام بالعزيزية والنصر زليتن وملعبان بالمنطقة الجنوبية بسبها وأوباري.