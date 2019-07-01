تعرف على القائمة المنتخبة لرئاسة نادي الهلال

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 01 يوليو 2019, 01:14 مساء
الجمعية العمومية لنادي الهلال ببنغازي (إنترنت)

انتخبت الجمعية العمومية لنادي الهلال ببنغازي أمس الأحد أمانة جمعيتها العمومية برئاسة علي عبدالرحمن سالم، وعضوية تيسير نجم وعلي الفسي، ومجلس إدارتها الجديد برئاسة دكتور نادر أبوشناف ونائبه فوزي جعودة وسالم العود عضوًا لشؤون الاستثمار، وعمر السعيطي عن الشؤون المالية، وعياد الشحومي عضوًا عن الشؤون الإدارية وعضوية محمد اعموره وعادل محمد.

يشار إلى أن لجنة الطعون اعتمدت قائمة واحدة فقط واستبعدت قائمتين، وشارك في العملية الانتخابية 209 ناخبين، صوت منهم 205 لصالح القائمة المرشحة.

وفي أول تصريح إعلامي أكد أبوشناف أنه سيعمل وبشكل عاجل على إعادة هيكلة العملية الإدارية والاستثمارية في النادي مع تطوير العمل في الفئات السنية.

الجمعية العمومية لنادي الهلال ببنغازي (إنترنت)
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