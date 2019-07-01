توصيات مهمة في اجتماع الاتحاد الفرعي بطرابلس لبناء الأجسام

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الإثنين 01 يوليو 2019, 11:41 صباحا
جانب من منافسات بطولة بناء الأجسام الليبية (إنترنت)

عقد أمس الأحد أول اجتماع للاتحاد الفرعي بطرابلس لبناء الأجسام بعد إعادة تشكيله الأسبوع الماضي بحضور رئيس الاتحاد الفرعي وأعضاء الاتحاد، بالإضافة إلى عدد من مدربي اللعبة.

وتم خلال الاجتماع الوصول لعدة مقترحات ووجهات نظر خاصة بتنظيم وقت البطولة وبعض النقاط المهمة، كما تم تدوين محضر رسمي وإحالته إلى الاتحاد العام لإبداء الرأي وصياغة القرارات المناسبة التي ترتقي باللعبة بعد أن حققت العديد من الإنجازات العربية والأفريقية وكذلك العالمية.

يتكون الاتحاد الفرعي بطرابلس من إبراهم مادي رئيسًا، وأبوبكر يونس القريتلي نائبًا، وعبدالجبار علي الكامل الأمين العام، وبدر الدين حمزة بن سعيدان أمين الصندوق، وعضوية عبدالباسط بن حميد ووسام العكاري وعبدالحكيم الجامع.

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