تعرف على مصير مسابقات الكرة الليبية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 30 يونيو 2019, 07:15 مساء
من احدى مباريات الدوري الممتاز الليبي (أرشيفية: الإنترنت)

أكد عضو اللجنة المكلفة من المكتب التنفيذي لاتحاد الكرة الهادي السويطي باتخاذ قرار الفصل في إمكانية استكمال أو تأجيل أو إلغاء مسابقات كرة القدم الليبية، أن اللجنة اقترحت إلغاء مسابقة الدوري الممتاز بسبب انتهاء عقود المحترفين وتوقف تدريبات الفرق ومغادرة المدربين الأجانب واستمرار الظروف التي تمر بها البلاد والتي تمنع استكمال المسابقة ودخول الموسم الجديد 2019 / 2020.

وأضاف السويطي في تصريح نشرته صفحة «ريميسا»:« من الممكن استكمال منافسات الدرجة الأولى، في حال تحسن الظروف العامة للبلاد، كما يمكن استكمال مسابقة الدرجة الثانية والصعود للدرجة الأولى، بعد أن استكملت أربعة اتحادات فرعية، مسابقاتها «طبرق، بنغازي، سبها، خليج سرت» فيما لم تستكمل أربعة أخرى المنافسات «الجبل الأخضر، طرابلس، مصراتة، الجبل الغربي»، في حال توفر الظروف الملائمة خلال شهر أغسطس المقبل».

وعلى جانب الفرق التي خاضت تصفيات التأهل من الدرجة الثالثة إلى الثاني، قال السويطي: «اعتمدنا الفرق التي تأهلت بعد أن استكملت المسابقات».

واختتم الهادي السويطي: «رئيس اللجنة محمد يونس، سلم مقترحات اللجنة لأمانة اتحاد الكرة، وبات القرار النهائي عند المكتب التنفيذي برئاسة عبدالحكيم الشلماني».
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

حرب تصريحات حول أسرى معركة غريان.. «الموقتة» تؤكد تصفيتهم و«الوفاق» تنفي
ليبيا
السيسي يؤكد لبوتين أهمية «دعم الجيش الليبي في مواجهة الإرهاب»
ليبيا
إردوغان يرد على بيان القيادة العامة بشأن السفن والطائرات التركية
ليبيا
سلامة يعلن تسلمه مبادرات سياسية من حفتر والسراج و«أطراف أخرى»
ليبيا
باشاغا يشيد بدور الجويلي في «تحرير غريان»
ليبيا
أهلي بنغازي يعود للأضواء العربية من «نصف موسم»
رياضة محلية
القيادة العامة: الأراضي الليبية تتعرض منذ ليلة البارحة لغزو تركي غاشم
ليبيا
بالفيديو.. جزائري ينقذ طفلة من موت محقق بتركيا
عربى
كاركاتير حليم - مبادرات ومراحل انتقالية متجددة
كاريكاتير
«بوينغ» تغرق في أزمة جديدة للطائرة «737 ماكس»
اقتصاد
حدث في مثل هذا اليوم: رحيل الفنان كاظم نديم
ثقافة وفن
24% ارتفاعًا في إيرادات النفط مايو الماضي
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كندا وهولندا تختبران برنامجًا للسفر دون جوازات