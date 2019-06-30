تعرف على مصير مسابقات الكرة الليبية

من احدى مباريات الدوري الممتاز الليبي (أرشيفية: الإنترنت)

أكد عضو اللجنة المكلفة من المكتب التنفيذي لاتحاد الكرة الهادي السويطي باتخاذ قرار الفصل في إمكانية استكمال أو تأجيل أو إلغاء مسابقات كرة القدم الليبية، أن اللجنة اقترحت إلغاء مسابقة الدوري الممتاز بسبب انتهاء عقود المحترفين وتوقف تدريبات الفرق ومغادرة المدربين الأجانب واستمرار الظروف التي تمر بها البلاد والتي تمنع استكمال المسابقة ودخول الموسم الجديد 2019 / 2020.

وأضاف السويطي في تصريح نشرته صفحة «ريميسا»:« من الممكن استكمال منافسات الدرجة الأولى، في حال تحسن الظروف العامة للبلاد، كما يمكن استكمال مسابقة الدرجة الثانية والصعود للدرجة الأولى، بعد أن استكملت أربعة اتحادات فرعية، مسابقاتها «طبرق، بنغازي، سبها، خليج سرت» فيما لم تستكمل أربعة أخرى المنافسات «الجبل الأخضر، طرابلس، مصراتة، الجبل الغربي»، في حال توفر الظروف الملائمة خلال شهر أغسطس المقبل».

وعلى جانب الفرق التي خاضت تصفيات التأهل من الدرجة الثالثة إلى الثاني، قال السويطي: «اعتمدنا الفرق التي تأهلت بعد أن استكملت المسابقات».

واختتم الهادي السويطي: «رئيس اللجنة محمد يونس، سلم مقترحات اللجنة لأمانة اتحاد الكرة، وبات القرار النهائي عند المكتب التنفيذي برئاسة عبدالحكيم الشلماني».

