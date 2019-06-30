بالصور.. طقطق يبدأ التدريب مع المصري على رمال المتوسط

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 30 يونيو 2019, 05:44 مساء
فريق المصري يؤدي تدريب التحمل الترفيهي على الرمال «صفحة النادي المصري»

بدأ المحترف الليبي بصفوف المصري البورسعيدي، مفتاح طقطق، تدريباته مع الفريق في انطلاق فترة الإعداد العام للموسم الجديد، والتي اختار الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال، أن تكون على رمال شط البحر المتوسط بالمدينة الساحلية.

واشتمل التدريب على وحدات من القوة والتحمل، من خلال تدريب ترفيهي للكرة الطائرة بالقدم واليدين، وفقًت للتقرير الذي نشره المصري على صفحته بـ«فيسبوك».

وانتقل، الخميس الماضي، مهاجم الأهلي طرابلس «23 سنة» إلى المصري، بتوصية من مدرب الفريق المصري والأهلي طرابلس السابق إيهاب جلال، بعقد يمتد لموسمين يبدأ من موسم 2019 - 2020 وحتى نهاية موسم 2020 - 2021.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

حرب تصريحات حول أسرى معركة غريان.. «الموقتة» تؤكد تصفيتهم و«الوفاق» تنفي
ليبيا
السيسي يؤكد لبوتين أهمية «دعم الجيش الليبي في مواجهة الإرهاب»
ليبيا
إردوغان يرد على بيان القيادة العامة بشأن السفن والطائرات التركية
ليبيا
سلامة يعلن تسلمه مبادرات سياسية من حفتر والسراج و«أطراف أخرى»
ليبيا
باشاغا يشيد بدور الجويلي في «تحرير غريان»
ليبيا
أهلي بنغازي يعود للأضواء العربية من «نصف موسم»
رياضة محلية
القيادة العامة: الأراضي الليبية تتعرض منذ ليلة البارحة لغزو تركي غاشم
ليبيا
بالفيديو.. جزائري ينقذ طفلة من موت محقق بتركيا
عربى
كاركاتير حليم - مبادرات ومراحل انتقالية متجددة
كاريكاتير
«بوينغ» تغرق في أزمة جديدة للطائرة «737 ماكس»
اقتصاد
حدث في مثل هذا اليوم: رحيل الفنان كاظم نديم
ثقافة وفن
24% ارتفاعًا في إيرادات النفط مايو الماضي
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كندا وهولندا تختبران برنامجًا للسفر دون جوازات