بالصور.. طقطق يبدأ التدريب مع المصري على رمال المتوسط

فريق المصري يؤدي تدريب التحمل الترفيهي على الرمال «صفحة النادي المصري»

بدأ المحترف الليبي بصفوف المصري البورسعيدي، مفتاح طقطق، تدريباته مع الفريق في انطلاق فترة الإعداد العام للموسم الجديد، والتي اختار الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال، أن تكون على رمال شط البحر المتوسط بالمدينة الساحلية.

واشتمل التدريب على وحدات من القوة والتحمل، من خلال تدريب ترفيهي للكرة الطائرة بالقدم واليدين، وفقًت للتقرير الذي نشره المصري على صفحته بـ«فيسبوك».

وانتقل، الخميس الماضي، مهاجم الأهلي طرابلس «23 سنة» إلى المصري، بتوصية من مدرب الفريق المصري والأهلي طرابلس السابق إيهاب جلال، بعقد يمتد لموسمين يبدأ من موسم 2019 - 2020 وحتى نهاية موسم 2020 - 2021.

