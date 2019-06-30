الهلال يختار بوشناف رئيسا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 30 يونيو 2019, 05:18 مساء
نادر بوشناف

اختارت الجمعية العمومية لنادي الهلال نادر بوشناف، رئيسًا لمجلس الإدارة، في الانتخابات التي جرت، صباح اليوم.

وسبق العملية الانتخابية، إعلان الجمعية العمومية اعتمادها للقائمة رقم «1»، واستبعاد القائمتين «2 و3» من خوض الانتخابات لعدم استيفاء الشروط المطلوبة من أعضائها.

من جانبه، أكد بو شناف، في تصريحات إعلامية، أن النادي يحتاج إلى إعادة إنشاء نظير الدمار الذي لحق به أثناء الأحداث الأمنية التي تعرضت لها المنطقة، وفقًا لصفحة «ريميسا».

وكشف بوشناف، أن ماسيعمل من أجله وبشكل عاجل، هو إعادة هيكلة العملية الأدارية والإستثمارية في النادي، بالإضافة إلى تطوير العمل في الفئات السنية، سيكون ضمن اولوياته التي وعد بتنفيذها في برنامجه الانتخابي، ليعود الهلال منتجا للمواهب كما كان.
 

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