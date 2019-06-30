منظمة المرصد الرياضي للشفافية تبدأ التحرك من القاهرة

رئيس منظمة المرصد الرياضي للشفافية فتحي الجدي خلال زيارة القاهرة (إنترنت)

أعلن رئيس منظمة المرصد الرياضي للشفافية فتحي الجدي عن قرب عودة نشاط المنظمة من جديد لدورها المهم في الرياضة الليبية كمنظمة أهلية من خلال برامج تعرف باحترام اللوائح الرياضية وعدم العبث بالقوانين وكيفية الحفاظ على أموال الرياضة.

وقال الجدي في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» اليوم الأحد إنه قام بزيارة للقاهرة للاطلاع ومعرفة التجربة المصرية في الحفاظ على المال العام الرياضي والتقى مع مساعد وزير الشباب والرياضة المصري وقام بزيارة الجامعة العربية والتقى بمدير إدارة الشباب والرياضة عبدالمنعم الشاعري واطلاعهم على المنظمة الليبية للشفافية التي تأسست العام 2016 التي أصبح لها حضورها في المشهد الرياضي الليبي.