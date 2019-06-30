الشركسي يحذر من الضغط على العربي في الكرة الليبية

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الأحد 30 يونيو 2019, 03:26 مساء
نجم الأهلي طرابلس والمنتخب عبدالباري الشركسي (أرشيفية : الإنترنت)

طالب نجم الأهلي طرابلس والمنتخب الوطني لكرة القدم السابق عبدالباري الشركسي بعدم الضغط على صلاح العربي الرئيس السابق لاتحاد الكرة الليبي بالعودة مجددا لرئاسة الاتحاد.

وقال الشركسي في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» اليوم الأحد «أنا حريص عليه من الناحية الشخصية، وأحترم رغبة الوسط الرياضي، ولكن صلاح العربي شخصية مميزة وكفؤة والوسط الحالي أغلبه تحكمه المصالح والصراعات، خاصة الجمعية العمومية للاتحاد الليبي لكرة القدم، وهو شخص قمة في النزاهة والاحترام».

وأضاف الشركسي قائلا «متأسف لغياب المنتخب الوطني لكرة القدم عن بطولة أفريقيا الحالية بمصر، حيث أن الوسط الكروي الليبي تلفه الحسرة والأسف لغياب ليبيا عن هذا الحدث، لذا اتساءل إلى متى هذآ الغياب؟».

الجدير بالذكر أن المنتخب الليبي شارك 3مرات فقط في نهائيات كأس الأمم من32 نسخة وواحدة كانت كون ليبيا البلد المنظم العام 1982.

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