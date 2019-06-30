البطل العالمي كمال القرقني ضيف الصين

القرقني رفقة أرنولد (أرشيفية : الإنترنت)

تلقى البطل العالمي في رياضة بناء الأجسام، كمال القرقني، دعوة كضيف شرف لتقديم عرض في بطولة مستر أوليمبيا للهواة بالصين.

توهج البطل الليبي العالمي كمال القرقني، وفاز بالميدالية الذهبية في بطولة «أرنولد كلاسيك» للمحترفين في بناء الأجسام التي أقيمت بالولايات المتحدة الأميركية في مارس 2018، بعد احتلاله المركز الأول من بين العديد من رياضيي العالم.

وتعد هذه هي أول ذهبية تسجل باسم رياضي ليبي في البطولة التي تحمل اسم بطل العالم والممثل الأميركي المعروف أرنولد شوارزنيجر الذي سلم بنفسه الجائزة للقرقني في مشهد استحوذ على اهتمام مختلف وسائل الإعلام العالمية.

بطولة أرنولد كلاسيك من أكبر بطولات كمال الأجسام ماديًا بعد مستر أولمبيا، حيث إن الجائزة الأولى في 2017 وصلت إلى 130 ألف دولار نقدًا، وسيارة من نوع هامر، وساعة روليكس، وتقام المنافسات في أواخر فبراير أو أوائل مارس بكولومبس, أوهايو, الولايات المتحدة الأميركية، وبحصوله على الذهبية يدخل البطل الليبي ضمن أهم اللاعبين على الساحة، كونه صاحب بطولة العالم لأكثر من خمس مرات.

كما يعد من أقوى وأفضل الأجسام العربية في الفترة الأخيرة، فلم يستطع أي بطل عربي منازلته والتغلب عليه، باستثناء البطل المغربي محمد زكريا الذي تغلب عليه مرة واحدة العام 2013 في المغرب، وحقق المركز الأول في فئة وزن أكثر من الـ100كغم.