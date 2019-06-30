البطل العالمي كمال القرقني ضيف الصين

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأحد 30 يونيو 2019, 03:12 مساء
القرقني رفقة أرنولد (أرشيفية : الإنترنت)

تلقى البطل العالمي في رياضة بناء الأجسام، كمال القرقني، دعوة كضيف شرف لتقديم عرض في بطولة مستر أوليمبيا للهواة بالصين.

توهج البطل الليبي العالمي كمال القرقني، وفاز بالميدالية الذهبية في بطولة «أرنولد كلاسيك» للمحترفين في بناء الأجسام التي أقيمت بالولايات المتحدة الأميركية في مارس 2018، بعد احتلاله المركز الأول من بين العديد من رياضيي العالم.

وتعد هذه هي أول ذهبية تسجل باسم رياضي ليبي في البطولة التي تحمل اسم بطل العالم والممثل الأميركي المعروف أرنولد شوارزنيجر الذي سلم بنفسه الجائزة للقرقني في مشهد استحوذ على اهتمام مختلف وسائل الإعلام العالمية.

بطولة أرنولد كلاسيك من أكبر بطولات كمال الأجسام ماديًا بعد مستر أولمبيا، حيث إن الجائزة الأولى في 2017 وصلت إلى 130 ألف دولار نقدًا، وسيارة من نوع هامر، وساعة روليكس، وتقام المنافسات في أواخر فبراير أو أوائل مارس بكولومبس, أوهايو, الولايات المتحدة الأميركية، وبحصوله على الذهبية يدخل البطل الليبي ضمن أهم اللاعبين على الساحة، كونه صاحب بطولة العالم لأكثر من خمس مرات.

كما يعد من أقوى وأفضل الأجسام العربية في الفترة الأخيرة، فلم يستطع أي بطل عربي منازلته والتغلب عليه، باستثناء البطل المغربي محمد زكريا الذي تغلب عليه مرة واحدة العام 2013 في المغرب، وحقق المركز الأول في فئة وزن أكثر من الـ100كغم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

حرب تصريحات حول أسرى معركة غريان.. «الموقتة» تؤكد تصفيتهم و«الوفاق» تنفي
ليبيا
السيسي يؤكد لبوتين أهمية «دعم الجيش الليبي في مواجهة الإرهاب»
ليبيا
إردوغان يرد على بيان القيادة العامة بشأن السفن والطائرات التركية
ليبيا
سلامة يعلن تسلمه مبادرات سياسية من حفتر والسراج و«أطراف أخرى»
ليبيا
باشاغا يشيد بدور الجويلي في «تحرير غريان»
ليبيا
أهلي بنغازي يعود للأضواء العربية من «نصف موسم»
رياضة محلية
القيادة العامة: الأراضي الليبية تتعرض منذ ليلة البارحة لغزو تركي غاشم
ليبيا
بالفيديو.. جزائري ينقذ طفلة من موت محقق بتركيا
عربى
كاركاتير حليم - مبادرات ومراحل انتقالية متجددة
كاريكاتير
«بوينغ» تغرق في أزمة جديدة للطائرة «737 ماكس»
اقتصاد
حدث في مثل هذا اليوم: رحيل الفنان كاظم نديم
ثقافة وفن
24% ارتفاعًا في إيرادات النفط مايو الماضي
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كندا وهولندا تختبران برنامجًا للسفر دون جوازات