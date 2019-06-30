ليبيا تنضم للاتحاد الأفريقي للرياضة المدرسية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأحد 30 يونيو 2019, 11:57 صباحا
رئيس الاتحاد الليبي لرياضة الطلاب، خميس آدم، يشارك في اجتماع الاتحاد الأفريقي (إنترنت)

شارك رئيس الاتحاد الليبي لرياضة الطلاب خميس آدم، وأمينه العام طارق حشاد في اجتماع الاتحاد الأفريقي للرياضة المدرسية الذي عقد أمس السبت بمدينة أغادير المغربية على هامش اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للرياضة المدرسية.

واتفق الحضور في الاجتماع على العديد من النقاط، من بينها انضمام الاتحاد الليبي لرياضة الطلاب لأسرة الاتحاد الأفريقي واعتماد النظام الأساسي للاتحاد والبرنامج السنوي لعامي 2019 / 2020.

وبخصوص بطولات العدو الريفي أسندت لساحل العاج تنظيم بطولة 2019 في ديسمبر المقبل، والبطولة التي تليها بتونس فبراير 2020، كما أسندت للمغرب تنظيم بطولة كرة السلة المصغرة مايو 2020.

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